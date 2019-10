Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Florilèges, événement incontournable au Tampon, sont de retour pour une 36ème édition du 11 au 20 octobre. Cette année le thème est "mon jardin pousse, ma maison respire". Comme tous les ans, il y aura des fleurs, des plantes, des arbustes... et du monde ! Ce vendredi deux événements notables : l'inauguration d'un mur végétal communal de 18 mètres sur 13, et l'élection de Miss Tampon 2019 et de ses dauphines. C'est Stacy Boucher, 16 ans, qui a été élue. Ses premières dauphines sont Taciane Bègue et Barbara Payet, toutes deux 18 ans.

Les Florilèges, événement incontournable au Tampon, sont de retour pour une 36ème édition du 11 au 20 octobre. Cette année le thème est "mon jardin pousse, ma maison respire". Comme tous les ans, il y aura des fleurs, des plantes, des arbustes... et du monde ! Ce vendredi deux événements notables : l'inauguration d'un mur végétal communal de 18 mètres sur 13, et l'élection de Miss Tampon 2019 et de ses dauphines. C'est Stacy Boucher, 16 ans, qui a été élue. Ses premières dauphines sont Taciane Bègue et Barbara Payet, toutes deux 18 ans.