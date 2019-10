Publié il y a 50 minutes / Actualisé le Jeudi 17 Octobre à 09H37

L'édition 2019 des Florilèges au Tampon se termine ce dimanche 20 octobre 2019. Et cette dernière journée s'annonce haute en couleurs avec un bollywood et un holi (lancer de pigments de couleur). La matinée s'annonce également fleurie avec des ateliers dédiés de paniers ou de magnets. Et bien entendu, plusieurs concerts sont au programme. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'édition 2019 des Florilèges au Tampon se termine ce dimanche 20 octobre 2019. Et cette dernière journée s'annonce haute en couleurs avec un bollywood et un holi (lancer de pigments de couleur). La matinée s'annonce également fleurie avec des ateliers dédiés de paniers ou de magnets. Et bien entendu, plusieurs concerts sont au programme. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)