Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mardi 29 Octobre à 18H29

Ce dimanche 3 novembre 2019, c'est la Fête de la Tisane au Tampon ! Rendez-vous au terrain près de l'aire de jeux du 17ème Km. De nombreuses dégustations et animations vous attendent. Toute la journée vous trouverez également le Stand des Associations du 17Km et le Stand de sensibilisation et de prévention sur le prélèvement sauvage de nos forêts et l'utilisation des plantes. Egalement des balades à cheval (payantes), des jeux lontan et un espace restauration. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

