Le mardi 17 décembre 2019, la commune du Tampon a reçu le premier prix de l'édition 2019 du concours " Les Outre-mer durable pour son projet Endémiel. "Ce concours, organisé par l'association " Les Eco-Maires ", vise à mettre en lumière des projets exemplaires des collectivités ultramarines en matière de développement durable et de préservation de la biodiversité. Il répond à l'ambition des territoires ultramarins, de valoriser leur patrimoine naturel" écrit la mairie du Tampon, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R.)

"La cérémonie s'est déroulée à l’hôtel de Lassay de l'Assemblée Nationale, sous le haut patronage et en présence de Monsieur Richard Ferrand, Président de l'Assemblée Nationale, et en présence de la Ministre des Outre-mer Madame Annick Girardin et de Monsieur Laurent Fabius Président du Conseil Constitutionnel.

Madame Laurence Mondon, Adjointe au Maire, déléguée à l’Environnement et la biodiversité, représentant le Maire André THIEN-AH-KOON, accompagnée de Madame Stéphanie Dafreville, cheffe du projet, ont reçu ce prix des mains de Monsieur Olivier Serva, député de Guadeloupe, président de la délégation Outre-mer de l’Assemblée Nationale et président du jury de ce concours.

La commune du Tampon est honorée par cette distinction nationale, qui vient récompenser son engagement en faveur de la préservation de son patrimoine naturel et de la reconquête de la biodiversité sur son territoire.

La commune remercie l’Etat, le Département, les partenaires et tous ceux qui participent à la mise en œuvre de ce projet d'avenir pour notre île".