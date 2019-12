Une délégation chinoise est venue en visite pendant trois jours à La Réunion. Elle était composée de Du Guangning, doyen de la faculté de sport de l'Université Jiaying, de Xu Wensheng, directeur du Bureau de Service des étudiants de l'Université Jiaying et de Zhang Yangfen, directeur du Bureau des Affaires Internationales de l'Université Jiaying. Ce séjour était organisé dans le cadre du partenariat engagé avec la commune du Tampon. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune.

Ils ont notamment participé mardi 17 décembre à une réunion au Conseil départemental en présence du président Cyrille Melchior et du maire du Tampon André Thien Ah Koon. La délégation s’est également rendue au lycée Roland Garros et au Campus Sud de l'Université de La Réunion.

Cette visite a permis d’évoquer la question des échanges pour les jeunes et les étudiants. Le doyen de l'Université de Jiaying, qui compte 24.000 étudiants, a notamment déclaré "J'espère que les liens entre Meizhou et les chinois d'Outre Mer vont durer longtemps. Que les étudiants pourront développer respectivement leur apprentissage de la langue chinoise et le français ".