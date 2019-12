Les fortes pluies ont fortement dégradé la qualité de l'eau sur l'ensemble des communes du Tampon et de l'Entre-Deux. La compagnie Sudéau fait donc plusieurs recommandations auprès des habitants : utiliser de l'eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments, ou faire bouillir l'eau du robinet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Qualité de l'eau dégradée au Tampon et l'Entre-Deux... Suite aux dernières pluies, et l'approche de la tempête Calvinia, les précipitations se sont renforcées. "Par conséquent, il est recommandé aux abonnés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes" informe la compagnie Sudéau à ses abonnés.

"Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage). Sudéau remercie les abonnés impactés pour leur patience et leur compréhension."

La ville du Tampon n'en est pas à sa première fois. Le jeudi 26 décembre déjà, le distributeur d'eau prévenait que la qualité de l'eau était fortement dégradée sur l'ensemble de la commune.

Lire aussi : Le Tampon : l'eau est toujours dégradée sur toute la commune

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com