C'est avec "satisfaction et confiance pour l'avenir" que la ville du Tampon annonce au maraîchers de la commune, et aux agriculteurs et aux éleveurs de la Plaine des Cafres que la retenue collinaire de Piton Marcelin a reçu ce lundi 30 décembre 2019 40.000 m3 d'eau entre 12 heures et 15 heures. Le chenal d'amenée continue de couler. Le remplissage total est de 350.000 m3. (Photo : ville du Tampon)

