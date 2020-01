Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

L'édition 2020 de Miel Vert a commencé le 2 janvier 2020 pour se poursuivre jusqu'au 11 janvier. Ce jeudi les festivités autour de l'agriculture continuent donc avec des concerts, et le show de The Prophecy à ne surtout pas manquer. De l'ambiance donc, mais aussi des démonstrations de chiens de troupeau, chiens guides d'aveugle et chiens de sauvetage. Le programme ci-dessous. (Photo : Facebook The Prophecy)

L'édition 2020 de Miel Vert a commencé le 2 janvier 2020 pour se poursuivre jusqu'au 11 janvier. Ce jeudi les festivités autour de l'agriculture continuent donc avec des concerts, et le show de The Prophecy à ne surtout pas manquer. De l'ambiance donc, mais aussi des démonstrations de chiens de troupeau, chiens guides d'aveugle et chiens de sauvetage. Le programme ci-dessous. (Photo : Facebook The Prophecy)