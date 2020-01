Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

La 37ème édition de Miel vert bat son plein à la Plaine des Cafres depuis le 3 janvier. Mise en avant du terroir réunionnais la journée et concert avec des artistes locaux, nationaux et internationaux le soir. Le mercredi 8, c'est Prophecy qui a fait le show, le lendemain, les plus nostalgiques ont pu voir Pierpoljak sur scène. Ce vendredi 10 janvier, c'est le chanteur Black M qui va mettre l'ambiance dans le quartier du 23ème kilomètre à partir de 20h30. Comptez 10 euros pour assister au concert + 2 euros pour l'entrée à Miel vert.

