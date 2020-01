La 37ème édition de Miel vert tire à sa fin. L'événement agricole qui met en avant le terroir réunionnais - animaux de la ferme, produits locaux, musique péi - est sans doute l'un des plus populaires de l'île. Chaque année, ils sont entre 280 000 et 300 000 visiteurs à se presser à la Plaine des Cafres durant les dix jours de foire. C'est le dernier week-end pour profiter de la manifestation agricole incontournable de l'île dans le quartier du 23ème kilomètre. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le programme :

• Samedi 11 janvier

[animations de rue] 10h : Le bruit de la passion, 15h Mickaël Bellemène

19h : Olivier, David et Carino Brique

20h30 : Cassiya

• Dimanche 12 janvier

14h : le carnaval sera l'une des attractions principales le 12 janvier, à l'occasion de la journée de clôture de Miel Vert. Placé sous le signe de "La ferme en fête", il réunira plusieurs associations qui rivaliseront de créativité et d'excentricité pour offrir le spectacle le plus délirant possible. Départ du défilé à 14h devant la salle des fêtes du 23ème Km. À l'arrivée, le Roi Carnaval sera mis au bûcher.

Ceux qui veulent participer pourront se joindre au dé lé à condition d’être déguisés !

20h : Famm Dofé : Laura Beg / Missty / Sega'el / Sista Flo / Mederice

Informations pratiques

OUVERT DE 9h À 23h

Entrée : 2 €

Gratuit pour les enfants de moins de 1,30 mètre

