"Nous étudions les solutions avec Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Pierre, la gendarmerie et la police municipale, afin de sécuriser et améliorer les conditions qui nous sont imposées par le covid-19" informe ce vendredi 21 mars 2020 la mairie du Tampon dont nous publions le communiqué ci-dessous

Voici le communiqué de la mairie

• Le marché forain

Le marché forain sera ouvert les samedis matins comme à l’accoutumée. Il est réservé uniquement à la vente de fruits, légumes et produits alimentaires. Il est demandé à chacun de respecter les préconisations réglementaires, à savoir distance à respecter entre les exposants et le public.

• Masques

Le manque de masques a amené la commune à prospecter des marchés internationaux. Une commande importante a été faite, mais la réduction ou la suppression des vols internationaux pourrait ralentir les délais de livraison. Dans ce schéma, nous avons commencé à faire fabriquer des masques en tissu lavable, et nos services commenceront à en être équipés dès la semaine prochaine. Nous verrons par la suite s’il nous sera possible d’étendre cette protection à destination de la population Tamponnaise.

• L’urgence sociale

Le service social (CCAS) continue de fonctionner et accueille dans les mairies annexes et bureaux annexes des quartiers la population pour toute urgence sociale. Ces locaux seront ouverts les jours ouvrables et tous les matins de 08 H 00 à 11 H 00. Un dispositif d’hygiène sécurisé est mis en place afin de protéger nos agents et le public.

• Personnes âgées

Le CCAS continue d’apporter quotidiennement à 1.100 personnes âgées et fragiles son aide. Ce service reste notre priorité. Celui-ci sera pourvu en matériel pour le renforcement de leur protection dès la semaine prochaine.

• SDF

Un local sera mis à la disposition des sans-abris en cas de besoin, avec le concours du CCAS.

• Enfants Tamponnais revenant de voyage linguistique

Enfin 36 enfants, revenant de voyage linguistique et actuellement bloqués en Afrique du Sud (association BEST), font l’objet d’intervention de la commune auprès des autorités mauriciennes et de l’administration de l’Etat pour leur rapatriement. A leur arrivée, la commune du Tampon assurera si nécessaire les mesures de confinement, ceci en collaboration avec les autorités de l’Etat.