Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

"Prenant en compte la demande exprimée par le monde agricole et le président de la chambre d'agriculture, et les besoins en approvisionnement de la population, le maire du Tampon a sollicité monsieur le préfet de La Réunion pour obtenir l'autorisation de la tenue du marché forain le samedi et du marché couvert du Tampon. Un dossier a été transmis en ce sens, apportant les garanties en termes d'organisation et de sécurité sanitaire, imposées par la réglementation" écrit la mairie du Tampon dans un communiqué. "Après instruction du dossier, Monsieur le Préfet a répondu favorablement vendredi soir, à notre demande d'autorisation, en prenant un arrêté qui prend effet à partir du dimanche 29 mars 2020. Cette autorisation dérogatoire est valable pour toute la durée de l'état d'urgence sanitaire".

"Prenant en compte la demande exprimée par le monde agricole et le président de la chambre d'agriculture, et les besoins en approvisionnement de la population, le maire du Tampon a sollicité monsieur le préfet de La Réunion pour obtenir l'autorisation de la tenue du marché forain le samedi et du marché couvert du Tampon. Un dossier a été transmis en ce sens, apportant les garanties en termes d'organisation et de sécurité sanitaire, imposées par la réglementation" écrit la mairie du Tampon dans un communiqué. "Après instruction du dossier, Monsieur le Préfet a répondu favorablement vendredi soir, à notre demande d'autorisation, en prenant un arrêté qui prend effet à partir du dimanche 29 mars 2020. Cette autorisation dérogatoire est valable pour toute la durée de l'état d'urgence sanitaire".