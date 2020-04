Le maire du Tampon André Thien Ah Koon recommande la plus grande prudence à ces administrés, suite à l'éruption volcanique du Piton de la Fournaise de ce samedi 4 avril. Nous publions son communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Des projections de cheveux de Pélé ont été constatées sur le territoire du Tampon. Ces cheveux de Pélé se déposent dans les pâturages et font courir un risque mortel aux élevages.

Ils sont également dangereux pour la population, compte tenu de leurs caractéristiques, ces cheveux se présentant comme des fines aiguilles tranchantes.

Le Maire du Tampon recommande la plus grande prudence et appelle les éleveurs à la vigilance et à prendre les précautions nécessaires.

Il a, ce jour appelé l'attention des autorités compétentes sur cette question préoccupante.