Ce lundi 4 mai 2020, le maire du Tampon André Thien Ah Koon a réaffirmé sa volonté de ne pas rouvrir les écoles le 18 mai prochain. Alors que ce dernier a demandé à ce que les personnels en contact avec les enfants soient dépistés, l'Agence régionale de santé a refusé catégoriquement. L'élu a donc décidé de garder les écoles fermées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En plus du refus de l'ARS, André Thien Ah Koon affirme que le protocole transmis par le ministère est "impossible à mettre en place. "Nous n'avons pas les moyens de respecter ce protocole, il nous faudrait engager trois, voire quatre fois plus de personnels pour pouvoir le mettre en place" explique-t-il. "S'il devait arriver quelque chose aux élèves, ce sera nous, en tant qu'élus, qui en auront la responsabilité, ce que je refuse. Si l'Etat veut que les enfants retournent à l'école, c'est à l'Etat de s'assurer que les conditions sont réunies pour le faire" fustige-t-il par ailleurs.

D'après l'élu, les parents d'environ 1.500 élèves seulement souhaiteraient un retour à l'école, sur les 10.500 élèves tamponais. "Nous devons mettre en place des solutions pour les enfants dont les parents devront retourner au travail, mais en l'état, nous souhaitons continuer sur la lancée de la continuité pédagogique, qui a montré ses preuves jusqu'ici" continue-t-il.

- Une rentrée à la mi-août -

Le maire souhaite à présent préparer directement la rentrée, dans de bonnes conditions, pour la mi-août. "Il ne nous reste plus que quelques semaines de cours, et la priorité reste la santé de nos enfants" affirme le maire.

Concernant les familles les plus précaires, argument principal du gouvernement pour un retour sur les bancs de l'école, André Thien Ah Koon précise que la commune a doublé par six son intervention sociale, afin de s'assurer que les familles les plus en difficultés étaient accompagnées en cette période difficile.

Une assemblée plénière sera organisée ce mardi matin avec l'Association des maires de La Réunion afin de voter un plan, qui sera présenté en début d'après-midi au préfet Jacques Billant.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com