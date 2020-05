Ce jeudi 14 mai 2020, le maire du Tampon André Thien Ah Koon a rappelé lors d'une conférence de presse que les écoles de la commune ne rouvriraient pas, notamment à cause de l'impossibilité de respecter le protocole sanitaire. Il a par ailleurs annoncé qu'une commande de 106.000 masques faites à Maurice était arrivées, et servira à équiper la population du Tampon.

Il l'avait déjà annoncé : les écoles resteront fermées ce 18 mai. Après avoir demandé le dépistage des personnels éducatifs, l'ARS avait refusé. Ce jeudi, André Thien Ah Koon a souligné que trois écoles de métropole avaient déjà refermé leurs portes après l'apparition de cas suspects et confirmés parmi leurs personnels. Des annonces qui l'ont confortées dans son choix. " A la lumière de ces évènements, notre demande de dépistage est plus fondée que jamais" a-t-il souligné.



De plus, le protocole aujourd'hui imposé pour rouvrir les salles de classe est "inapplicable dans les délais imposés et sans moyens humains supplémentaires" a affirmé le maire.



Seules quatre écoles restent ouvertes pour continuer d’accueillir les enfants du personnel soignant.

- Des masques pour les habitants -

André Thien Ah Koon a par ailleurs annoncé qu'une commande de 106.000 masques en tissu avaient été livrée par Maurice. Ces derniers seront distribués à la population, soit quatre par foyer. Ils seront distribués dès lundi.



"Ayant pu vérifier la qualité de ces masques, la commune finalise actuellement une nouvelle commande pour 400 000 unités supplémentaires,

qui nous parviendront progressivement à raison de 100 000 masques toutes les 2 semaines" précise l'élu.



Avant cela, près de 10 000 masques ainsi que de l’alcool et du gel hydro-alcoolique- ont été remis aux personnes fragiles et personnels essentiels.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com