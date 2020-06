Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La reprise scolaire du 8 juin s'étant déroulée dans de bonnes conditions, et pour répondre aux demandes exprimées par les parents d'élèves, la commune du Tampon informe de la réouverture des garderies communales et gratuites des écoles à partir de ce lundi 15 juin 2020. Seuls les élèves déjà inscrits et ayant classe y seront acceptés. Horaires: 7h30-8h20 pour toutes les écoles maternelles, élémentaires et primaires (sauf pour les écoles Jean Albany et Ligne d'Equerre : 7h-7h50). (Photo rb/www.ipreunion.com)

La reprise scolaire du 8 juin s'étant déroulée dans de bonnes conditions, et pour répondre aux demandes exprimées par les parents d'élèves, la commune du Tampon informe de la réouverture des garderies communales et gratuites des écoles à partir de ce lundi 15 juin 2020. Seuls les élèves déjà inscrits et ayant classe y seront acceptés. Horaires: 7h30-8h20 pour toutes les écoles maternelles, élémentaires et primaires (sauf pour les écoles Jean Albany et Ligne d'Equerre : 7h-7h50). (Photo rb/www.ipreunion.com)