Lors de son allocution du 14 juin, le président de la République a annoncé le retour obligatoire à l'école pour tous les élèves et collégiens à partir de ce lundi 22 juin. Chaque commune s'organise afin d'accueillir les élèves tout en respectant les gestes barrières. Un protocole sanitaire parfois difficile à mettre en place. " Nous souhaitons que l'allègement du protocole sanitaire permette aux directeurs d'écoles et aux enseignants de gérer au mieux l'accueil des élèves dans les classes " indique la commune du Tampon dans un communiqué que nous publions ci-dessous

"Dès le confinement mis en place durant la crise Covid-19 et la fermeture des établissements scolaires à partir du 16 mars décidée par le Président de la République, la commune du Tampon a maintenu ouvert sur son territoire 4 écoles pour assurer l'accueil, la scolarisation et la restauration des enfants des personnels soignants.

Prenant en compte la demande du Gouvernement exprimée par le Premier ministre le 28 mai et celle d’une partie des parents, la commune du Tampon a pris les dispositions nécessaires pour rouvrirle 8 juin l'ensemble de ses 40 écoles maternelles, élémentaires et primaires, et pour assurer la restauration scolaire en repas chauds. Elle a aussi ouvert le 15 juin ses garderies municipales et gratuites du matin. Ces dispositifs ont permis d'accueillir, tout en respectant le protocole sanitaire, 3000 élèves de la PS au CM2 sur la base du volontariat desparents. L’engagement de la communauté éducative et la mobilisation du personnel communal ont permis la réussite de cette réouverture malgré toutes les contraintes imposées.

Le Président de la République ayant annoncé le retour de l’obligation scolaire pour tous les élèves et collégiens à partir du 22 juin, la commune, les autorités académiques et la communauté éducative se sont organisées pour permettre l’accueil dès ce lundi des 10 000 élèves dans les 40 écoles du Tampon. Nous souhaitons que l’allègement du protocole sanitaire permette aux directeurs d’écoles et aux enseignants de gérer au mieux l’accueil des élèves dans les classes. La commune a pris quant à elle toutes les dispositions pour assurer la garderie municipale et gratuite du matin et la restauration scolaire pour tous les élèves qui y sont inscrits."