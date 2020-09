Ce sont 14 affaires qui ont été présentées ce samedi 26 septembre par le maire du Tampon aux 48 conseillers municipaux présents ou représentés tel que Josian Soubaya qui a donné sa procuration au maire du Tampon. Parmi ces affaires, entre autres, la réussite scolaire et l'accueil de jeunes enfants, les investissements pour la sécurité de la population et des usagés, le sport, la création d'emplois. Les 14 affaires ont été adoptées (dont 9 à l'unanimité) par le conseil municipal réuni dans la salle du Conseil de la mairie du Tampon. Nous publions ici le communiqué de la commune du Tampon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ouverture d'une 2ème classe passerelle

4 ans après l'ouverture au Tampon (école Charles Isautier) de l'une des premières classes passerelles de la Réunion, destinée à l'accueil des enfants de 2 ans, une deuxième, en partenariat avec la CAF et l'Education Nationale, sera ouverte à l'école Edgar Avril à la Plaine des Cafres (coût 41 530 €)

Réalisation d'une crèche au 14ème pour l'accueil de 60 enfants

Adoption du plan de financement de 4 447 670, 41 € financés pour 3 millions sur les fonds propres communaux et pour 1,5 millions par l'Etat.

Travaux de sécurisation

- Réalisation d'une évacuation d'eaux pluviales (secteur Rue des Palmiers, Chemin des Filaos) destinés à la protection de 300 habitations (secteur de la Pointe) pour un coût de 1 053 600,10 € ;

- Travaux -électricité- dans les écoles (pour un montant de 46 004 € financés sur fonds propres communaux) ;

- Travaux de désamiantage des bâtiments de l'APECA à la Plaine des Cafres (21076,13 €) ;

- Travaux de maintenance de désenfumage et de chauffage des bâtiments communaux (87000 €).

Sports

- La réalisation d'un “street work out” à la Plaine des Cafres et de deux espaces “fitness outdoor” à la Plaine des Cafres et à Trois-Mares afin de développer la pratique sportive individuelle et de maintenir la capital santé des Tamponnais (lutte contre le diabète, etc) ;

- La réalisation de ces 3 structures nécessitera un financement de 92719,12 € (dont 42719,12 € sur fonds communaux et avec la participation de la région à hauteur de 50000 €).

- Le partenariat pour le Tour Cycliste Antenne Réunion 2020 qui sera au Tampon les 28 et 29 octobre prochain

Les autres affaires ont concerné :

- La formation des élus afin que ces derniers puissent se tenir régulièrement informés notamment des évolutions législatives et techniques afin d'exercer pleinement leurs missions ;

- L'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 août dernier ;

- L'information aux élus concernants les emprunts réalisés par la commune pour le financement des investissements ;

- La création d'emplois dans le cadre des financements européens (FEDER)

- La remise des récompenses aux 17 lauréats du concours “Maisons, Jardins et Balcons Fleuris 2020” qui participent au fleurissement de la ville.



www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com