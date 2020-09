Le Maire du Tampon fait part de sa très grande incompréhension suite à l'annonce faite par l'Union Européenne de diminuer de 25 millions d'euros les aides européennes au détriment de l'agriculture Réunionnaise, au titre du POSEI et de la politique agricole, pour la période 2021-2027. Il tient à rassurer la Chambre d'Agriculture et l'ensemble des agriculteurs de son indéfectible soutien.

En effet, cette suppression de 25 millions d’euros de financements européens compromet notamment l’objectif visé par nos agriculteurs d’atteindre l’auto- suffisance alimentaire pour La Réunion. Elle entraînera également une hausse désastreuse des prix des produits agricoles pour le porte-monnaie des familles réunionnaises déjà grandement victimes des conséquences liées à la crise de la COVID-19.

Le Maire du Tampon appelle donc le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, les parlementaires de la Réunion et notamment les deux députés européens Messieurs Younous Omarjee et Stéphane Bijoux à intervenir auprès des autorités Européennes pour que les fonds alloués à la Réunion restent, à minima, identiques à ceux actuels, soit 107 millions d’euros. Et, ce d’autant plus que l’enveloppe totale dédiée à la Politique Agricole Commune restera inchangée (336 milliards d’euros) pour la période 2021-2027. Seules les régions ultrapériphériques, dont la Réunion, sont impactées par une baisse, ce qui est inadmissible en ces temps d'incertitudes économiques.

