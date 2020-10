Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

La mairie du Tampon lance un appel aux agriculteurs et aux éleveurs susceptibles d'être intéressés par le dispositif européen de soutien à la remise en état et création des retenues collinaires et réservoirs d'eau des exploitations agricoles. La date limite est fixée au 30 octobre 2020. Nous publions ici le communiqué de la ville. ( photo d'illustration rb / www.ipreunion.com )

