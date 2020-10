Le conseil municipal du Tampon s'est déroulé ce mardi 20 octobre 2020. 29 affaires ont été adoptées lors de cette séance qui s'est ouverte par une minute de silence en hommage à Samuel Paty. Nous publions ici le communiqué de la ville du Tampon.

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce mardi 20 octobre 2020.

En début de séance une minute de silence a été respectée en hommage à Samuel Paty.

À l'ordre du jour, 1 affaire retirée, 29 affaires qui ont été adoptées parmi lesquelles les questions suivantes :

• Attribution d'une aide d'urgence en faveur des populations du Sud de Madagascar – Crise alimentaire :

Le Sud de Madagascar est confronté, depuis plusieurs mois, à une sécheresse sans précédent. Il en résulte une crise alimentaire majeure sur l'ensemble des districts du Sud malgache. Un élan de solidarité s'est mis en place à La Réunion pour fédérer et rassembler des fonds afin de venir en aide à ce peuple voisin en grande détresse.

C'est ainsi que l'association Kéré, présidée par Jean-Marc Collienne, a lancé le 12 octobre dernier l'opération " Kéré 2020 ", en partenariat avec Réunion la 1ère et le Journal de l'île.

Objectif : fédérer les initiatives réunionnaises pour, d'une part, financer une aide alimentaire d'urgence, et d'autre part, remettre à niveau les citernes et puits construits précédemment dans le cadre de l'opération " Kéré 2006-2007 ".

Dans ce cadre, le Conseil municipal a approuvé l'attribution d'une aide d'urgence de 10.000€ à l'association Kéré.

• Subvention complémentaire à verser au Centre Communal d'Action Sociale (affaire n°4)

Le Conseil municipal a attribué au CCAS une subvention complémentaire de 300.000€ afin, d'une part, de lui permettre de faire face à des frais supplémentaires engagés depuis la levée du confinement, et d'autre part, en prévision de futures dépenses qui pourraient intervenir dans le cadre d'une intensification de l'épidémie de Covid-19 et d'un éventuel reconfinement.

• Projet d'extension du Parc des Palmiers – Travaux d'amélioration foncière agricole (affaire n°5)

Le Parc des Palmiers fait l'objet d'un projet d'extension sur 12 hectares supplémentaires. Sur ces 12 hectares, 9,88 ha avaient pour vocation un usage agricole. Une étude préalable agricole a été menée par la SAFER et la Chambre d'agriculture dans le but d'identifier les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts de ce projet sur l'activité agricole. Cette étude a conclu que le projet communal n'a pas d'impact sur l'emploi

agricole mais la perte de 9,88 ha de surface agricole doit être compensée par le financement de travaux d'amélioration foncière sur 15 ha de parcelles à vocation agricoles identifiées par la SAFER sur la Commune du Tampon.

Un marché à procédure adaptée a ainsi été lancé le 11 septembre 2020 pour les travaux d'améliorations foncières agricoles. Le Conseil municipal a approuvé la passation des marchés avec les candidats retenus par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

• Conclusion d'un contrat de " prêt à usage " de locaux entre la Commune du Tampon et la Chambre d'Agriculture de La Réunion (affaire n°7)

En collaboration avec la Chambre d'Agriculture de La Réunion, la Commune souhaite mettre en place un espace dédié à l'accueil et à l'information des agriculteurs afin d'optimiser le parcours de l'entreprise agricole depuis sa création et jusque dans ses projets de développement, quels qu'ils soient.

Pour ce faire, la Commune concède à titre de prêt à usage purement gracieux, en conformité aux articles 1875 et suivants du Code civil, à la Chambre d'Agriculture de La Réunion, des locaux au sein du Pôle Municipal II à la Plaine des Cafres. Ce prêt est consenti pour une durée maximum de 5 ans.

• Évènements sportifs (affaires n°13 à 15)

Plusieurs affaires ont concerné les événements sportifs à venir sur la Commune du Tampon.

– L'association Run Sud Triathlon organise la 5ème édition de " La Croix du Sud – Le Tampon " le 8 novembre 2020 au complexe sportif de Trois-Mares. Dans le cadre de ce projet sportif, le Conseil municipal a accordé une subvention de 6.000€ à l'association Run Sud Triathlon. La municipalité prendra également à sa charge les dépenses en lien avec les moyens logistiques nécessaires à l'organisation de la compétition (affaire n°13) ;

– La 46ème édition du Rallye des 1 000 Km aura lieu du 4 au 6 décembre 2020 au départ de la Place de la Libération (SIDR des 400). Dans le cadre de ce projet sportif, le conseil municipal a attribué une subvention de 5.000€ à l'association ASA Sud, ainsi qu'un soutien logistique valorisé à hauteur de 1 000 € (affaire n°14) ;

Ces deux affaires ont fait l'objet d'un amendement et seront annulées si la réinstauration de l'état d'urgence sanitaire serait prolongée.

– La 2ème édition du Grand Prix Karting de la Ville du Tampon qui devait avoir lieu les 28 et 29 novembre 2020 sur la Place de la Libération (SIDR des 400). a été annulée par les organisateurs. Le Conseil municipal a donc décidé de retirer l'affaire de l'ordre du jour.

• Approbation du dispositif " Accueil de Loisirs Sans Hébergement " pour les vacances scolaires de décembre 2020/janvier 2021 (affaire n°16)

La Commune du Tampon renouvelle le dispositif " Accueil de Loisirs Sans Hébergement " pour les vacances scolaires de décembre 2020/janvier 2021, en organisant des centres selon les répartitions suivantes :

– 10 Centres de loisirs pour les 3-12 ans : du 28 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (699 places) ;

– 6 Centres Sports-Vacances pour les 3-12 ans : du 28 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (464 places).

Compte tenu du contexte sanitaire particulier, les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) se feront en application stricte des règles sanitaires mentionnées dans le protocole précisant les modalités de fonctionnement de ce type de dispositif.

Il est important de préciser que ce dispositif sera mis en place sous réserve des décisions qui seront prises par le gouvernement concernant l'état d'urgence sanitaire.

• Approbation de l'accord-cadre entre la Commune du Tampon et la Région Réunion (affaire n°19)

Un accord-cadre a été formalisé entre la Commune du Tampon et le Président de la Région Réunion, marquant une volonté partagée de s'inscrire dans un programme de développement renforcé et solidaire.

L'accord-cadre comporte principalement 3 volets :

– un volet routier et déplacements, qui prévoit d'une part, des aménagements des principaux ronds-points situés sur la RN3 afin de fluidifier le trafic devenu de plus en plus dense au fil des ans, et d'autre part, le transfert de gestion des délaissés de terrain le long de cet axe afin de permettre à la ville de mettre en œuvre, dans un cadre formalisé, son projet d'embellissement et de plantations d'endémiques, en fil conducteur de cette route touristique ;

– un volet accompagnement financier des projets portés par la Ville afin de mobiliser l'ensemble des cadres d'intervention régionaux et autres dispositifs gérés par la Collectivité régionale. Le montant global des actions et opérations ainsi identifiées s'élève à 51 406 732 €.

– un volet relatif aux projets d'envergure portés par la Région sur le territoire tamponnais (en particulier le CREPS).

• Réalisation de 2 aires de jeux à Bois-Court et à Bourg-Murat / Approbation de l'opération et de son plan de financement (affaire n°21)

La Commune du Tampon a lancé dès 2014 un vaste programme de réhabilitation et de création d'aires de jeux sur l'ensemble du territoire communal. Ainsi, la quinzaine d'aires de jeux existantes a, depuis, fait l'objet d'une rénovation et d'une mise aux normes. Ensuite, 3 nouvelles aires de jeux ont été implantées à Trois-Mares, au 17ème et au 23ème Km. La municipalité a décidé également d'équiper les villages de Bourg-Murat et de Bois-Court d'espaces de loisirs. Ces aires de jeux seront composées d'équipements ludiques pour les plus jeunes et d'appareils de musculation et de fitness pour les adolescents ou les accompagnants. Le conseil municipal a approuvé cette opération ainsi que son plan de financement.

• Approbation du plan de financement des travaux de la phase prioritaire du Parc du Volcan (affaire n°22)

Le Parc du Volcan, véritable outil de développement touristiques des Hautes de notre territoire, est une des opérations les plus importantes de notre île. La délibération n°20-20181106 adoptée au Conseil municipal du 6 novembre 2018 a arrêté l'enveloppe de cette opération à 19 408 000 € HT astade des études d'Avant Projet. À ce stade d'avancement des études de conception, il s'avère judicieux de phaser l'opération en vue de mobiliser les financements spécifiques :

– Phase 1 : Aménagement prioritaire d'un montant de 11 675 740 € HT, qui ne nécessite pas de terrassement important, s'adaptera à la topographie du terrain existant et s'harmonisera avec les espèces endémiques et exotiques présentes.

– Phase 2 : Aménagement complémentaire du parc en fonction des orientations du

POE 2021-2027.

La phase 1, prioritaire de l'aménagement du Parc peut émarger au POE 2014-2020 au titre de la mesure 5.09 'Aménagements et équipements de sites touristiques publics' du FEDER.

Le conseil municipal a approuvé la réalisation de cette première tranche de travaux prioritaires en vue de lancer la procédure de consultation des entreprises, ainsi que le plan de financement pour la réalisation de la phase prioritaire de travaux.

• Modification du plan de financement des travaux d'aménagement du Belvédère de Grand Bassin (affaire n°23)

L'opération d'aménagement du Belvédère de Grand Bassin a évolué et comporte désormais

2 volets :

– L'aménagement de surface – Montant des travaux et des études : 4.555.000€ HT

– La transformation du monte-charge en transport par câbles de personnes – Montant des travaux : 5.000.000€ HT

Cette opération peut émarger au titre de la mesure 5.09 'Aménagements et équipements de sites touristiques publics' POE 2014-2020.