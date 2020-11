Pourrons-nous nourrir plus de 10 milliards d'individus à l'horizon 2050 ? C'est la question que se sont posés des artistes dans le cadre d'une exposition photos à la médiathèque du Tampon. Une question d'actualité alors que la crise sanitaire pointe les limites de la mondialisation. (Photo Le Tampon).

Les ressources s'épuisent, et la population mondiale s'agrandit. Quelle place pour notre modèle économique et alimentaire ? Une question que se posent les artistes exposés alors que la société civile s'inquiète de plus en plus quant à la qualité de ce qu'on mange, et de effets de cette nourriture sur la santé.

La santé de l'homme, mais aussi de la terre. Combien de temps pourrons-nous continuer à manger des kiwis de Nouvelle-Zélande ou des homards du Canada ? Une question essentielle pour ceux qui se demandent quel est l'impact de notre alimentation sur l'environnement.

Autant de questions que tente d'illustrer cette exposition commencée le 26 septembre 2020. Elle prendra fin le 19 décembre prochain.

Plus d'informations sur le site de la mairie. Une exposition photos proposée en partenariat avec les TEAT et conçue par la mission Développement durable du Ministère de la culture et de la communication.



