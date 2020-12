Spécialiste des logements pour seniors autonomes, la société Senioriales a annoncé le lancement d'une nouvelle résidence, qui se situera rue Évariste de Parny dans le quartier Terrain Fleury du Tampon. Comportant 67 appartements au total, sa livraison est prévue au 4ème trimestre 2023. Nous publions ci-dessous le communiqué de Senioriales. (Photo : Senioriales)

"Après le succès rencontré, tant auprès des investisseurs que des locataires, pour sa première résidence à La Réunion, à Sainte-Marie, Senioriales, spécialiste et acteur majeur des logements pour seniors autonomes, annonce le lancement de sa nouvelle résidence à la Réunion dans la ville du Tampon. Sa livraison est prévue au 4ème trimestre 2023.

Située rue Évariste de Parny dans le quartier Terrain Fleury du Tampon " une commune où il fait bon vivre ", à 600 m du jardin médicinal et aromatique Marc Rivière et à seulement 9 km de Saint-Pierre, cette résidence bénéficie de toutes les commodités de proximité (services, commerces, bus et réseau routier).

Éligible au dispositif Pinel Outre-Mer, ce programme développe 67 appartements fonctionnels (du T1 au T3) pensés pour faciliter le quotidien et répondre aux attentes des seniors autonomes souhaitant conjuguer confort, sécurité et convivialité avec :

- Une réception/accueil, un Salon-Club climatisé avec espace multi-activités, restauration et terrasses

- Des espaces verts communs avec pauses thématiques et parcs de Jacarandas créés par l’Architecte paysagiste des Senioriales

- Varangue avec brise-soleil et accès sécurisé avec vidéophone pour chaque logement

- 26 places de parking (24 en sous-sols et 2 en extérieur)

- Un appartement d’accueil pour les amis ou la famille

- Du personnel sur site 7j/7 en journée

- Le choix d'animations et services inclus ou à la carte telles que la restauration sur place, le ménage.

T1 à partir de 145 000€, T2 à partir de 190 700€ et T3 à partir de 238 800€ TTC.

Réservations & Informations : 05 62 47 94 95 info@senioriales.com www.senioriales.com"