Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la disparition de Mme Berne Marie-Hélène, à l'âge de 80 ans, survenue ce dimanche symbolique du 20 décembre 2020. Mme Berne, ancienne conseillère municipale du Tampon, était une femme et une militante de l'UFR et du PCR, aux convictions profondes, qui a toujours défendu la cause des personnes les plus modestes. A son époux, à ses enfants et à tous ses proches, je présente mes plus sincères condoléances.

