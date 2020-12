Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 26 minutes

Les deux piscines municipales du Tampon rouvriront à partir du lundi 4 janvier 2021. Pour avoir accès aux deux sites (piscine Roland Garros et piscine des Trois Mares) "la réservation obligatoire par téléphone au 0262 57 87 70 à compter du jeudi 31 décembre le matin de 8h00 à 12h00 aux jours ouvrables" informe la mairie tamponnaise avant de préciser que "la réservation possible uniquement pour la semaine en cours et le lundi suivant". Il n'est pas possible de réserver sur plusieurs semaines ou week-ends (Photo mairie du Tampon)

