Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Les lieux d'accueil parents enfants (LAEP) du Tampon ont repris leurs activités depuis ce mardi 5 janvier 2021. Les parents et les enfants de moins de de 6 ans sont accueillis le lundi de 8h00 à 11h30, le mardi le mercredi et le jeudi de 8h00 à 11h30 et 13h30 à16h00 et le vendredi de 8h0 à 11h30 (Photo rb/www.ipreunion.com)

