Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Pendant les vacances, la mairie du Tampon propose des ateliers d'initiation à des sports divers (hip-hop, judo, basket et football) pour les enfants âgés de 6 ou 7 ans. Des activités en plein air comme la randonnée ou encore le VTT sont proposées aux marmailles âgés de 10 et 11 ans. Toutes les inscriptions sont gratuites. Plus d'informations au 0262 57 87 07 et au 0262 34 92 62. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

