Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 8 heures

La commune du Tampon a décidé de reconduire les festivités de "Miel et Terroir en fête ce week-end du vendredi 15 au dimanche 17 janvier suite aux retours positifs du public et des exposants. Si vous avez raté l'évènement la semaine dernière, rendez-vous sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres de 10h à 17h pour "Miel et Terroir en Fête". L'entrée est gratuite (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

