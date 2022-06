À l'occasion de la fête des mères, 11 familles tamponnaises ont reçu de la médaille de la famille française ce samedi 28 mai 2022. "Cette distinction vient récompenser leur mérite en tant que personnes ayant élevé de nombreux enfants en leur apportant dévouement et soins attentifs" indique la commune tamponnaise (Photo : mairie du Tampon)

Les médaillés sont :

Paulette Turpin, 69 ans, 6 enfants et 8 petits-enfants

Rose Mery Gonthier, 67 ans, 7 enfants / 9 petits-enfants et1 arrière-petit-enfant

Marie Lucille Payet, 92 ans, 12 enfants

Marie Lise Domitile, 71 ans, 5 enfants, 9 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants

Nicole Bret, 56 ans, 6 enfants

Elisène Genna , 74 ans, 7 enfants

Eugénie Payet, 87 ans, 11 enfants, 28 petits-enfants, 28 arrière-petits-enfants, 1 arrière arrière petit-enfant

Paulette Vitry, 82 ans, 7 enfants et 20 petits-enfants

Marie-Thérèse Leveneur , 77 ans, 2 enfants, a élevé ses 6 frères et sœurs

Guy Pothin, 76 ans, 5 enfants, 3 petits-enfants

Marie Noella Clain, 98 ans? 7 enfants