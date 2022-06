Ce jeudi 9 juin au matin, des élèves de 1ère de la filière Bac Pro "Métiers de la Sécurité" du lycée Pierre Lagourgue étaient en visite au CIS (Centre d'Incendie et de Secours) du Tampon. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

Ils ont eu une présentation succincte du métier de pompier, des différentes voix d'accès, de la culture administrative et du fonctionnement d'un centre de secours.

Ils ont été sensibilisés au risque incendie et aux contraintes physiologiques liées à l'utilisation du matériel et au port des différents EPI.

