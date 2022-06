Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Entre le vendredi 10 juin et le dimanche 12 juin 2022, l'amicale ornithologique du Tampon organise "l'exposition et concours d'oiseaux", à la salle des fêtes du 12ème Km, entre 9h et 17h. L'entrée est gratuite. Plus d'informations au 0692 65 91 12.

Entre le vendredi 10 juin et le dimanche 12 juin 2022, l'amicale ornithologique du Tampon organise "l'exposition et concours d'oiseaux", à la salle des fêtes du 12ème Km, entre 9h et 17h. L'entrée est gratuite. Plus d'informations au 0692 65 91 12.