Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022, l'Union régionale de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur et d'animation propose la nouvelle édition du Festhéa au théâtre d'Azur du Tampon. Durant ces trois jours de concours, huit troupes de théâtre amateur proposeront au public leur pièce. L'objectif : choisir l'équipe qui représentera La Réunion au Festival national de théâtre amateur qui aura lieu fin octobre. Nous publions ci-dessous la programmation prévue sur ces trois jours.

Le festival ouvrira ses portes le vendredi 17 juin 2022 à 19h avec l’œuvre "Collision" de Rivoire et Cartier. Cette pièce hors-concours est interprétée par la metteuse en scène de la troupe vainqueur de la précédente sélection, Muriel Herbaut accompagnée de Catherine Lataste.

Une pièce faite de quiproquos où Josiane et Sybille, deux amies de collège qui s’étaient perdues de vue se croisent par hasard dans la rue. Un accident se déroulant sous leurs yeux change le cours de leur vie.

- Le programme du concours -

Lors du concours, le jury prendra en compte les critères suivants : la mise en scène, la scénographie, la lumière et la qualité du jeu des acteurs sur scène.

• Vendredi 17 juin à 20h45 - La compagnie de l’Arbre du voyageur présentera " La réunification des deux Corées " de Joel Pommerat.

Enceinte, enfant, guerre, amour, mariage, divorce, tels sont les titres des scènes singulières qui mettent en scène des personnages attachants qui se déchirent. Douze scènes qui explorent la complexité des liens amoureux. Amants, coupes mariés ou adultères, parents, enfants, vieilles histoires et relations passagères esquissent un tableau réaliste de ce qui nous attache et nous déchire en même temps. Réel ou ressenti, il n’y a pas d’amour, il n’y a que des manques d’amour.

• Samedi 18 juin à 14h - La compagnie L’Entracte jouera " CHUT (une folle histoire d’amour) ", une création mise en scène par Ismael Moullan.

Quand l’amour se débat avec la folie des Hommes pour exister, il porte alors en germe sa propre perte et in fine sa résilience muette. 13 comédiens vont laisser leurs cœurs exploser sur scène dans un dispositif scénique inédit.

• Samedi 18 juin à 17h - La compagnie Cultur’Péi proposera la pièce " Chef-d’œuvre ".

Un jeune auteur, méconnu et torturé par les échecs. Il ne fait que des fours mais il va tout de même tenter d’écrire une pièce en trois semaines. Toute la pièce tourne autour du chef d’œuvre " Cyrano de Bergerac " et comment ce jeune auteur " Edmond Rostang " s’en empare et en fait une histoire sublime, intemporelle et universelle.

• Samedi 18 juin à 18h30 - Concert gratuit de Pascale Lilamant

• Samedi 18 juin à 20h - Vous découvrirez "Mackie" de Sabbatta, une adaptation très libre de l’Opéra de 4 sous de Bertolt Brecht et Kurt Weil, avec Sabbatta et Emma Stern au piano.

Dans un café des bas-fonds de Londres, Jenny exerce ses multiples talents en rêvant de vengeance à l’encontre du roi des voleurs, Mackie, son seul amour, qui l’a trahie.

Elle nous embarque dans son monde peuplé d’une ribambelle de personnages hauts en couleur, maquereaux, voleurs, escrocs, assassins, policiers corrompus et prostituées. Et c’est sur des airs bien connus qu’elle chante, accompagnée d’un piano, les événements marquants de la vie de ce beau monde mû par un seul moteur, l’intérêt personnel.

Dans un microcosme qui n’est pas sans rappeler la société actuelle, l’auteur met l’accent sur le fait qu’il n’y a pas de bons et de mauvais, car tous sont corrompus, pour toutes sortes de raisons allant de la pauvreté à l’appât du gain en passant par l’amitié et le pouvoir. Il n’y a pas de possibilité de se sortir de ce système car il fait vivre tout le monde. La seule solution pour survivre est de se battre par tous les moyens dont les personnages disposent pour garder leur place. Cela implique néanmoins de prendre des risques, car ce petit monde est dangereux et est régi parla loi du plus fort, donc la loi de la jungle qui y règne.

• Dimanche 19 juin à 13h - La compagnie Les éphémères jouera " Les mots parfaits d’après le dictionnaire des mots parfaits" de Belinda Cannone et Christian Doumet. Une mise en scène faite par Rachel Pothin.

" Air", " Cadence ", " Cornichon ", " Épatant ", " Lever ", " Métamorphose "... les comédiens ont choisi chacun leur mot parfait dans Le dictionnaire des mots parfaits de Belinda Cannone & Christian Doumet. Chaque mot engendre un texte que les acteurs font respirer, sonner et danser dans l'espace de jeu. Ces monologues - qui racontent des instantanés de vies où " c'était parfait " - participent à une trame aussi vaste que l'existence humaine. Le théâtre semble lui-même le lieu parfait pour rassembler ces histoires, ces personnages et ces objets surgis des évocations singulières que chaque auteur à fait naître des mots parfaits.

• Dimanche 19 juin à 14h30 - La compagnie Des songes réalisera " Bobigny 72 d’après Hors la loi " de Pauline Bureau , avec une mise en scène proposée par Cynthia Zanet.



La pièce est fondée sur le fameux procès de 1972 qui va aboutir à la légalisation de l'avortement. Elle évoque de manière légère et comique l'importance du combat de femmes connues et inconnues aux côtés d'hommes pugnaces.… Ainsi défileront à la barre, Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig ou encore Michel Rocard mais pas seulement... La pièce est un hommage à Gisèle Halimi mais aussi à toutes ces inconnues comme Marie-Claire Chevalier, décédée depuis peu, qui ont, non seulement fait avancer la lutte des femmes, mais qui ont aussi et surtout contribué à rendre le monde plus juste, plus humain.

• Dimanche 19 juin à 17h - La compagnie Le méli-mélo de Saint-Jo présentera la pièce " L’amour lé dou " d’après Feydeau, Courteline et cie. La mise en scène est proposée par Brigitte Grasset.

La pièce “Lamour lé dou” propose à travers une compilation de saynètes (petites comédies bouffones), des tranches de vie réalistes de plusieurs couples à différentes époques. Elles sont souvent cruelles mais toujours comiques : un croquis satirique de l'amour dans tous ses états. Ce que l'on pourrait appeler la farce conjugale.

Les personnages ne sont pas totalement antipathiques, malgré leurs défauts, qu’ils soient orgueilleux, naïfs, stupides, arrogants ou seulement médiocres.

• Dimanche 19 juin à 19h - La compagnie Nera proposera au public " Pygmalion " de George Bernard et une mise en scène de Caroleen Parc.

Elisa Doolittle est une marchande de fleurs battant le pavé des rues de Londres. Un jour qu’il pleut des cordes, elle rencontre le professeur Higgins, professeur de phonétique et le colonel Pickering, spécialiste des dialectes de l’Inde qui l’entendent parler avec un accent des bas quartiers. Tous deux font le pari fou de faire d’elle une lady en 6 mois en lui apprenant à s’exprimer correctement ainsi que les bonnes manières pour bien se tenir en société.

George Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925, nous livre avec Pygmalion une comédie engagée pleine d’humanité.

• Dimanche 19 juin à 21h - Les gagnants de la sélection 2021, hors concours : la compagnie La p’tite scène dans " Léonie est en avance " d’après Feydeau. La mise en scène est proposée par Muriel Herbaut.

Léonie est sur le point d'accoucher. Son mari le bien nommé Toudoux (mais pour combien de temps encore?!) essaye tant bien que mal de satisfaire aux envies et désirs de sa femme, mais entre des beaux parents peu commodes, une sage-femme haut en couleurs difficile pour le futur papa de trouver sa place surtout que même la bonne s'en mêle !

• Dimanche 19 juin à 22h30 – Proclamation des résultats

- Infos pratiques -

Les tarifs : 10 euros/pièce – 5 euros/enfant

Pass festival 10 pièces pour 50 euros

Réservations par SMS au 0692 65 50 39 (nom de la pièce indiquée, nom, le nombre d’entrée voulu, un e-mail)

