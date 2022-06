Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 18 minutes

En partenariat avec l'Agence régionale de santé, la Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (Drajes), l'Union régionale des médecins libéraux de La Réunion, la CPTS Australie, la Maison Sport Santé Ekilib.re et l' Adf974, la ville du Tampon propose une conférence d'informations "Le Tampon, la santé par le sport" destinée aux professionnels de santé et du sport tamponnais. (photo : www.ipreunion.com)

