La commune du Tampon lance un appel à la candidature pour sélectionner les forains et exposants dans le cadre la manifestation "Fête de la Pomme de Terre & Promotion des produits du Terroir" qui se déroulera le samedi 6 et dimanche 7 août 2022 de 9h à 17h sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au mercredi 13 juillet 2022 à 16h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration : Le Tampon)

- Caractéristiques du ou des emplacements mis à disposition sur le site de Miel Vert -

• produits transformés en rapport avec la thématique

• produits du terroirs

• associations / stands divers suivant la thématique

• restauration sur site

(il est demandé d'adapter l'offre à la thématique)

- Constitution du dossier de candidature -

• Présentation du demandeur : mom, prénom, adresse, catégorie d'emplacement sollicités, caractéristiques des produits commercialisés ou de l'activité proposée, matériels utilisés, dimensions du stands, des photos du stand,tarifs appliqués, besoin en électricité...

- Caractéristiques principales de la convention d'occupation du domaine public -

• Durée : 2 jours

• Montant de la redevance :

Petites attractions et manègespour enfants : 50,00 euros / jour

Camion bars et petits métiers de bouche : 25 euros le métre linéaire

Restaurants, bars et commerçants divers : 3,5 euros le m²/ jours

- Conditions de participation à la procédure de sélection -

• Remettre un dossier complet avant le mercredi 13 juillet 2022 à 16h00

• Remplir un bon de participation

• Être à jour du paiement des redevances d'occupation au titre précédentes manifestations communales

- Critères de sélection -

• Variété et adaptation de l'offre tarifaire à tous les publics : 4 points

• Nature et qualité des produits proposés en rapport avec l'évènement (produits valorisant un savoir faire artisanal susceptible de donner lieu à des animations de démonstrations, origine des produits, adaptation à la thématique de la manifestation, respect des principes de développement durables et de commerce équitables) : 2 points

• L'expérience ou de références professionnelles établies à l'occasion de manifestations de même nature : 2 points

• Déchets générés par l'activité : 1 point

• Qualité esthétique et visuelle du “stand” ou du matériel en cohérence avec la manifestation : 1 point

Les emplacements seront attribués suivant l'ordre décroissant de classement des candidatures établis sur la base des critéres ci-dessus, jusqu'à épuisement des emplacements disponible pour la catégorie concernée.

En cas d'égalité ne permettant pas l'attribution d'un ou plusieurs emplacements il sera procédé à un tirage au sort en formation collégiale.

Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le mercredi 13 juillet 2022 à 16h :

• Par courriel à l'adresse suivante : [email protected]

Ou remis contre récépissé / ou réceptionnés par voie postale, à l'adresse suivante :

Mairie Tampon Service Animation

256 rue Hubert Delisle – CS 32117 - 97831 LE TAMPON

Ou sur place au Service animation mairie centrale ou service animation Plaine des Cafres

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Tampon ou sur sa page Facebook.

