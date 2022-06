La commune du Tampon lance un appel à la candidature pour sélectionner les forains dans le cadre la manifestation "fête de quartier de Pont d'Yves", qui se déroulera le dimanche 17 juillet 2022, sur le terrain de football de Pont d'Yves entre 9h et 18h. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 4 juillet 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Les emplacements mis à disposition sont les suivants :

- Vente de gaufres, chichis, confiserie… : 1

- Vente de glaces 1

- Restauration rapide (sandwiches, fritures, hamburgers ...) : 2

- Jeux d'adresse (types pêches aux canards) : 1

- Vente de ballons, jeux enfantins : 1

- Manèges enfantins de types carroussel, manèges à chaînes, trampoline, ect (0 à 12 ans) : 2

- Balades à poney/chevaux : 1

- Stands divers en rapport avec le thème/associations/ventes/activités menuelles (les enfants): 10

Les montants de la redevance sont : 50 euros/jour l'emplacement pour les petites attractions et les manèges pour enfants, 25 euros le mètre linéaire pour les camions bars et les petits métiers de bouche, 3.50 euros le m²/jour

Vous pouvez remettre votre dossier jusqu'au 4 juillet 2022, à 16h, à [email protected] , ou remis contre récépissé ou réceptionné par voie postale, à l'adresse suivante Mairie du Tampoon Service animation, 256 rue Hubert Delisle BP 449, 97839 Tampon.

Plusieurs critères de sélection sont mis en place à savoir :

- la variété et l'adaptation de l'offre tarifaire à tous les publics : 4 points

- la nature et la qualité des produits proposés en rapport avec l'évènement (produits valorisant un savoir faire artisanal susceptible de donner lieu à des animations de démonstrations, origine des produits, adaptation à la thématique de la manifestation, respect des principes de développement durables et de commerce équitables) : 2 points

- L'expérience ou les références professionnelles établies à l'occasion de manifestations de même nature : 2 points

- les déchets générés par l'activité : 1 point

- la qualité esthétique et visuelle du “stand” ou du matériel en cohérence avec la manifestation : 1 point

Les emplacements seront attribués suivant l'ordre décroissant de classement des candidatures établis sur la base des critères ci dessus, jusqu'à épuisement des emplacements disponibles pour la catégorie concernée. En cas d'égalité ne permettant pas l'attribution d'un ou plusieurs emplacements, il sera procédé à un tirage au sort en formation collégiale.