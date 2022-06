La mairie du Tampon organise le concours "maisons, jardins et balcons fleuris" afin de favoriser la participation des habitants au fleurissement de la ville en les récompensant les actions menées. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 29 juillet 2022 et se font à la mairie du Tampon.

Le concours a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers et toute personne dont la résidence se trouve sur le territoire de la commune du Tampon, qui disposent d'une maison fleurie avec fenêtres, balcons, terrasses, jardins donnant sur la rue et qui ont à cœur de les fleurir.

Il est ouvert à tous les habitants de la commune disposant d'une maison fleurie, visible depuis la rue, la sélection des candidats est organisée selon leur inscription. Les visites du jury se feront au mois d'août et septembre 2022, un courrier sera adressé à l'ensemble des participants afin de définir l'heure de passage des membres du jury.

Vous pouvez vous inscrire à la mairie du Tampon, du lundi au vendredi, entre 8h et 12h, et 13h30 et 16h. Pour avoir toutes les informations relatives au concours, rendez-vous sur le site de la ville du Tampon.