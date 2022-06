Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La ville du Tampon informe que le casting pour participer à l'élection Miss ville du Tampon 2022 va se tenir le mercredi 6 juillet 2022 à la salle des fêtes du 12ème km entre 13h à 16h30. Plusieurs critères sont requis pour pouvoir participer : être française, mesurer au moins 1m60, avoir entre 16 et 25 ans (à la date de l'élection), résider dans la commune du Tampon depuis plus d'un an, être disponible les mercredis et/ou les samedis pour les répétitions, essayages, reportages. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou par SMS au 0693 06 50 88. (photo : ville du Tampon)

