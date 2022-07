Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) de la ville du Tampon recherche des intervenants à domicile. Il s'agit d'accompagner les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

