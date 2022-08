Du samedi 6 au dimanche 7 août 2022, la ville du Tampon organise la fête de la pomme de terre sur le site de Miel Vert, de 9h à 18h. L'occasion de promouvoir les produits du terroir mais aussi de rencontrer les agriculteurs et de bénéficier d'une vente direct de produits. Pour les plus jeunes, des structures gonflables seront mises à disposition. L'entrée de la manifestation est gratuite. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

- Programme -

- Durant tout le week-end -

• Exposition et site d’informations autour de la pomme de terre

• Exposition de matériels et engins agricoles

• Tournoi de pétanque " doublette avec l'association Club Bouliste de la Plaine des Cafres, terrain de pétanque du PK 23, inscription auprès de Philippe Techer au 0692 86 64 20

• Démonstration Auto (Association ASA Sud) et moto cross (Club Moto Cross du Tampon)

• Dégustation de nos pommes de terres pays sous toutes ses formes avec Les Toques Blanches

• Travail de la laine de mouton avec association Audace

- Samedi 6 août -

• 9h : petit déjeuner (patates au sel et au poivre)

• 9h30 : danses des quartiers

• 11h : Concours de MISTER PATATES

• 13h : danses des quartiers

• 13h30 : épluchage de pomme de terre grand public

• 14h : hommage à Carino

Artiste invités :

• Jean Roland Miquel, Aubin, Mederice, David Brique, Aiisya, Marcelino, Mélody Chaton, Olivier Budally, Dénis Fricot, Olivier brique EN LIVE,

De 9h à 18h : bal des retrouvailles de la troisième jeunesse dans le gymnase avec l'Association organisatrice des manifestations des aînés du Tampon (AOMAT) et l'association de Joël Bègue.

- Dimanche 7 août -

• 9h30 : danses des quartiers

• 11h : Concours de Mister patates

• 13h : danses des quartiers

• 13h30 : épluchage de pomme de terre grand public

• 14h : Ségaël

• 14h : Jérôme Payet en live

De 9h à 18h : Exposition de voitures lontan avec le club de Véhicules Anciens

De 9h à 18h :Villages féerique dans le gymnase (dinosaures et jeux lontans) pour les enfants avec des structures gonflables, atelier de maquillage, Association Met En L'Air..

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Tampon ou sur sa page Facebook.