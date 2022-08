Mardi 23 août 2022, la ville du Tampon en partenariat avec l'association Asetis organise une matinée de prévention et de dépistage gratuit (hépatite C, VIH...) dans le quartier des Araucarias de 9h à 12h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

L'objectif est de :

- informer et prévenir sur la vie affective et sexuelle

- lutter contre les grossesse précoces grâce à une meilleure connaissance de la contraception

- améliorer le dépistage précoce de l'infection du VIH et de l'hépatite C

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Tampon ou sur sa page Facebook.