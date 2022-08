Le conseil municipal du Tampon s'est réuni ce samedi 27 août 2022. À l'ordre du jour, 18 affaires qui ont toutes été adoptées. Les affaires portaient notamment sur le Tour cycliste Antenne Réunion 2022, le soutien aux clubs de sports collectifs, le Florilèges 2022, la marche urbaine, des travaux d'aménagements et de rénovation. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

- Convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit des LCR des ensembles résidentiels dans le cadre du projet de lutte contre l'isolement social “Relais Solidarité” entre la Commune du Tampon et les bailleurs sociaux (affaire n°4) -

Face à l'isolement social, la Commune du Tampon propose la création de “Relais Solidarité”, véritable espace de vie en communauté où les personnes âgées et/ou en situation de handicap habitant les immeubles collectifs d'habitation, pourront trouver écoute, soutien et accompagnement adapté.

Pour ce faire, le conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition, à titre gracieux, des LCR (Locaux Communs Résidentiels), entre les bailleurs sociaux (SEMAC – SODEGIS – SIDR) et la Commune du Tampon.



- Tour cycliste Antenne Réunion 2022 – Attribution d'une subvention à l'association Anim'Services (affaire n°5) -

La 75ème édition du Tour cycliste Antenne Réunion se tiendra du 17 au 25 septembre. Elle intègrera 2 étapes sur la Commune du Tampon :

- l'arrivée de la 4ème étape, le mercredi 21 septembre, au complexe sportif de Trois-Mares,

- le départ de la 5ème étape, le jeudi 22 septembre au complexe sportif de Trois-Mares.

C'est l'association Anim'Services qui est chargée d'organiser les différentes étapes du tour. Afin de l'aider à faire face aux frais d'organisation des étapes se déroulant sur la commune, le club a sollicié une aide financière de la ville du Tampon. Le conseil municipal a ainsi approuvé l'attribution d'une subvention d'un montant de 5 000 euros.

- Soutien aux clubs élites de sports collectifs de haut niveau régional de la Ville (affaire n°6) -

Dans la poursuite de son soutien aux clubs élites de sports collectifs de haut niveau régional du territoire, la Commune du Tampon renouvelle cette année son aide aux clubs fanions dans le cadre des programmes d'amélioration de la préparation physique, de la prévention des blessures et de la réathlétisation des sportifs licenciés.

L'objectif de ces programmes est de rendre les joueurs et les équipes de haut niveau plus compétitifs afin d'améliorer leurs résultats sportifs. En sus de la préparation physique générale, les programmes réalisés au sein du centre sportif Roger Payet au Petit Tampon permettent également d'effectuer un suivi dans le traitement des pathologies des sportifs dont la prise en charge nécessite un encadrement spécifique.

Le suivi de ces programmes engendre des coûts supplémentaires pour les associations. Celles-ci ont donc sollicité la participation financière de la Commune, afin de les aider à prendre en charge ces dépenses.



- Le Tampon : Alon Bouj + Ansamb (affaire n°7) -

La Commune du Tampon souhaite proposer aux Tamponnais un nouveau dispositif d'animation transversale liant l'animation, la culture et le sport, intitulé “Le Tampon Alon Bouj + Ansamb”. Cet événement aura lieu le 14 septembre à Bras de Pontho autour du thème “Le lontan”.



- Tampon, ville marchante : “Marche urbaine by night” (affaire n°8) -

Dans le cadre du dispositif “Le Tampon Alon Bouj Ansamb”, la ville du Tampon organise le samedi 24 septembre la “Marche urbaine by night”, avec comme partenaire principal l'association Ekilib.re, ainsi que le Comité Professionnel Territorial de Santé (CPTS), l'association Sport Santé Bien-Être et l'Association Française des Diabétiques de La Réunion.

Cette action a pour but d'encourager et de sensibiliser les Tamponnais à pratiquer une activité physique et sportive. Le départ de la marche urbaine nocturne, accessible à tous, aura lieu à 18h depuis le parvis de la mairie.



- Florilèges 2022 – Conventions média avec Antenne Réunion Télévision et Médiapromotion (affaires n°9 et 10) -

Dans le cadre des Florilèges, qui se dérouleront du 7 au 16 octobre, une couverture média est mise en œuvre pour assurer le rayonnement régional de la manifestation. Pour ce faire, pour l'édition 2022, la Commune du Tampon a contractualisé des partenariats avec Antenne Réunion Télévision et Médiapromotion.



- Travaux d'aménagement et de rénovation des bâtiments et espaces publics (affaire n°11) -

Un marché à procédure adaptée a été lancé le 26 avril 2022 pour des travaux d'aménagement et de rénovation des bâtiments et espaces publics de la ville du Tampon (marché à bon de commande de petite maçonnerie, carrelage), décomposé en 2 lots. Le conseil municipal a approuvé la passation des accords-cadres avec le candidat retenu par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur pour ce marché.



- Fourniture de matériels de restauration scolaire pour les cuisines centrales et satellites de la Mairie du Tampon (affaire n°12) -

Un appel d'offres ouvert a été lancé le 19 mai 2022 pour l'acquisition et la livraison de matériels de restauration scolaire. Les besoins se décomposent en 6 lots. Le conseil municipal a approuvé la passation des accords-cadres avec les candidats retenus par la Commission d'Appel d'Offres.