Samedi 24 septembre 2022, la ville du Tampon, en partenariat avec la maison sport santé, Ekilib.re, le Comité régional olympique et sportif (Cros) La Réunion, l'association des Diabétiques de La Réunion Afd974, la communauté professionnelle territoriale de santé CPTS Australe, URPS Pédicures-Podologues - Île de La Réunion, Loisibike Réunion, organise le "sentez-vous sport" sur le parvis de la mairie. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Au programme :

• Zumba party de 17h à 18h avec Michael Marmitte, Mélanie et Wendy

• Marche Urbaine by Night de 18h à 19h (inscription au 0693 51 42 24)

• Dancing Sega Maloya à ciel ouvert avec Médérice la Chanteuse et DJ Chico





Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Tampon ou sur sa page Facebook.