Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

La première édition de Alon Bouj + Ansamb ! "Le lontan" aura lieu ce mercredi 14 septembre 2022 de 9h à 17h sur le terrain de football, le plateau noir et l'aire de jeux Bras de Pontho au Tampon. De nombreuses animations sont annoncées. "Une marche urbaine qui annoncera l'ouverture de la fête, une zumba et des initiations, ateliers sportifs des animations gratuites" énumère la mairie du Tampon. Pixl, Morgan, Ano et Sa Dario, notamment, se produiront en concerts. Des rotations de navettes auront lieu toutes les 45 minutes entre Bras de Pontho et les quartiers adjacents.

