Sept duels se retrouvent au second tour de ces élections législatives, à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention record de 61,35%. Nous publions ici leurs communiqués respectifs.

Joseph Sinimalé : "J’appelle à une large mobilisation derrière Cyrille Melchior et Fabrice Marouvin"



L’une des leçons à tirer de ce premier tour des législatives est la très faible mobilisation des électeurs tant à Saint-Paul que sur l’ensemble du territoire. L’abstention atteint un score historique. Après la présidentielle, c’est là une nouvelle confirmation de l’aspiration des électeurs à une autre forme d’organisation politique qu’il va falloir

rapidement mettre en place. Une confiance qu’il va falloir réinstaurer.



Concernant la 2 e circonscription, je note que la députée sortante a perdu près de 20% des voix sur la commune de Saint-Paul, passant de 69,55% des suffrages lors des législatives de 2012 à seulement 50,17% cette fois-ci. Après avoir brillamment été élue dès le premier tour il y a 5 ans, la députée sortante se trouve en ballottage. En même

temps, le candidat de la droite progresse. Notre candidat, Cyrille Melchior l’oblige à aller à un second tour.



J’appelle les abstentionnistes du premier tour à se mobiliser dimanche prochain derrière Cyrille Melchior. Comme partout ailleurs, l’abstention atteint également un niveau record dans la 7e circonscription. Je note néanmoins que la majorité municipale est largement en tête à Saint-Paul. Fabrice Marouvin, le candidat de la plate-forme d’union est qualifié pour le second tour face au député sortant. Pour une large victoire du candidat de la droite dimanche prochain, j’appelle à une mobilisation la plus large derrière notre candidat Fabrice Marouvin.

Cyrille Melchior : "Mettre la députée sortante en ballottage, c’est déjà une victoire"



Je voudrais en premier lieu remercier les électrices et électeurs de la 2 e circonscription qui ont porté leurs suffrages sur ma candidature. Le combat n’était pas facile, on le savait. Mais grâce à une réelle volonté de changement, nous sommes parvenus à mettre la députée sortante en ballottage. C’est déjà une grande victoire pour ma première participation à des législatives. Je note surtout que Mme Bello s’est effondrée sur Saint-Paul par rapport à 2012. Un recul de près de près de 20 points.



Pour le second tour, tout est encore possible. J’appelle à la mobilisation des abstentionnistes et j’invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent un véritable changement sur la circonscription à rejoindre ma candidature le dimanche 18 juin.

Fabrice Marouvin, suite aux résultats sur la 7e circonscription

Encore inconnu du grand public il y a quelques mois, je réussis à mettre en ballottage le député sortant, qui se pensait être réélu dès le premier tour. Je tiens à remercier tous ceux qui m'on soutenu et qui ont permis d'arriver au résultat que nous avons ce soir.

Je tiens à faire remarquer que le député sortant est en large recul malgré la division que nous avions à droite et le fort taux d'abstentionnisme. Ces éléments constituent des indicatifs plus que positifs et prometteurs pour ce second tour.

Je tiens également à saluer le travail de certains candidats, tels que Jean François Nativel, Julietta Ichiza Imaho ou encore Jonathan Rivière, qui sont loin d'avoir démérité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre victoire !

Nassimah Dindar : "ce premier tour des élections législatives marque, à La Réunion comme au niveau national, la victoire de l’abstention qui atteint des niveaux record."

Dans ce contexte, il convient plus que jamais de remercier les électeurs qui se sont déplacés aujourd’hui pour remplir leur devoir civique et particulièrement tous ceux qui ont porté leur confiance sur les candidats que l’UDI soutenait.

Ces candidats sont d’ailleurs qualifiés pour le second tour de ces élections dans toutes les circonscriptions de La Réunion : dans la 1ère avec Jean-Jacques Morel, dans la 2e avec Cyrille Melchior, dans la 3e avec Nathalie Bassire, dans la 4e avec David Lorion, dans la 5e avec Daniel Gonthier, dans la 6e avec Nadia Ramassamy, et dans la 7e avec Fabrice Marouvin.

Par ces qualifications, mais aussi par cette abstention massive, les électeurs réunionnais ont exprimé d’une part leur volonté de changement, lassés des clivages politiques traditionnels, et d’autre part ces électeurs ont fait preuve de cohérence en qualifiant les candidats qui portent la même vision structurante de La Réunion que les principales collectivités : Région, Département, Intercommunalités, et la majorité des communes.

Il convient de saluer et d’amplifier cette cohérence dimanche prochain. Et j’appelle au plus large rassemblement derrière nos candidats pour le second tour, afin que nos députés portent cette vision et défendent ce projet au plus haut niveau pour permettre à La Réunion et aux Réunionnais de relever les enjeux à venir.

Thierry Robert : "je remercie l'ensemble des électeurs qui m'ont accordé leur confiance et qui me placent en tête dans presque toutes les villes de la 7ème circonscription."

Les électrices et les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 11 juin. Ils me placent largement en tête de ce premier tour avec 11 134 voix soit 5 729 voix de plus sur mon concurrent. J'ai une pensée particulière pour les Saint-Leusiens qui, sur notre commune, m'ont confirmé leur confiance avec plus de 54% des suffrages.

Je remercie l'ensemble des électeurs qui m'ont accordé leur confiance et qui me placent en tête dans presque toutes les villes de la 7ème circonscription. Je ne peux être que satisfait du résultat dans cette élection où je termine loin devant les onze autres candidats.

Je note cependant le taux record d'abstention dans cette législative. Il est nécessaire que chacun puisse trouver sa place dans la société et dans notre démocratie. Pour cela, nous devons réussir à redonner confiance : les représentants doivent tenir leurs engagements et c'est le mien ce soir.

À l'Assemblée nationale, je souhaite, au sein de la majorité présidentielle, sans pour autant être un béni oui oui, travailler à répondre aux attentes des Réunionnais. Il y aura aussi les Assises des Outre-mer, un moment d'échanges importants pour ensemble, répondre aux urgences économiques et sociales mais aussi, dresser une feuille de route pour le développement de La Réunion ces prochaines années.

C'est ensemble, au-delà des clivages politiques, que nous pourrons continuer à faire avancer La Réunion. C'est dans ce sens que j'appelle au plus large rassemblement pour ce second tour. Je lance également un appel aux abstentionnistes et à toutes celles et ceux dont le choix s'est porté sur un autre candidat au premier tour.

Karine Nabénésa, remercie les dionysiens pour leur confiance

Une minorité des électeurs de la 1ère circonscription s’est exprimée lors de ce premier tour des élections législatives. En effet, nous enregistrons à Saint-Denis, un taux d’abstention de plus de 64%. Cela prouve bien un désintérêt de la majorité de la population face à nos élus.

Au terme de seulement trois semaines de campagne et sans ancrage ni machine politique en place, seulement guidés par des convictions fortes, nous terminons à la 6ème place sur 17 candidats.

Je remercie les Dionysiens pour leur confiance, leur accueil. Au delà des résultats, c'est ce que je garderai de cette première expérience électorale en mon nom.

Force est de constater qu'à La Réunion, la vague présidentielle annoncée de la République En Marche n'a pas été au rendez-vous.