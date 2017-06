639 391 Réunionnais retournent aux urnes ce dimanche 18 juin 2017 à l'occasion du second tour des élections législatives. Le détail de ce scrutin organisé dans les 906 bureaux de vote de La Réunion.

Le rappel des résultats du premier tour



89 candidats se présentaient au premier tour des élections législatives, organisé le dimanche 11 juin 2017. Pour ce second tour, ce dimanche 18 juin 2017, ce nombre s’élève à 14. Sept duels se dérouleront dans les sept circonscriptions de l’île. Découvrez-les :



Première circonscription : Éricka Bareigts (47,23 %) (Parti Socialiste) - Jean-Jacques Morel (21,68%) Les Républicains



Deuxième circonscription : Huguette Bello (57,08 %) PLR - Cyrille Melchior (20,37 %) LR



Troisième circonscription : Nathalie Bassire (28,28 %) LR - Jacquet Hoarau (26,20 %) France Réunion Avenir



Quatrième circonscription : David Lorion (33,22 %) LR - Virginie Gobalou (23,63 %) Le Progrès



Cinquième circonscription : Daniel Gonthier (30,51 %) LR - Jean-Hugues Ratenon (17,38 %) Rézistans’égalité 974



Sixième circonscription : Monique Orphé (27,45 %) La République en marche - Nadia Ramassamy (21,48 %) LR



Septième circonscription : Thierry Robert (33,87 %) La Politique Autrement - Fabrice Marouvin (16,44 %) Divers droite



La grande vedette du premier tour : l’abstention

Souvenez-vous de la très forte abstention observée localement dimanche dernier au premier tour de ces élections législatives. Elle s’élevait à 65,31 %. Soit 34,69 % des électeurs à s’être déplacés pour glisser une bulletin dans l’urne. Pour mémoire, lors du précédent scrutin législatif organisé en mai 2012, le taux d’abstention atteignait 53,09 %, 39,5 % en 2007 et 35,6 % en 2002.



Le programme des candidats

Le programme de chacun des candidats de La Réunion a été mis en ligne sur une plate-forme où sont consultables les professions de foi de chacun.



Mode de scrutin

Lors des élections législatives, sont élus les députés qui siégeront à l'Assemblée Nationale. Le député est un parlementaire qui représente à la fois sa circonscription et la nation. Il participe au travail législatif et au contrôle du gouvernement. Ses missions potentielles : déposer des propositions de loi, proposer par amendement des modifications au texte examiné et prendre la parole. Les électeurs sont appelés à élire 539 députés en France métropolitaine, 27 dans les départements et territoires d'outre-mer et 11 représentants des Français de l'étranger. Sept candidats et leurs suppléants devront être élus à La Réunion.



Au total, ce sont 577 députés qui seront désignés. Les parlementaires sont élus au suffrage universel direct. Peuvent voter les Français âgés d'au moins 18 ans, inscrits sur les listes électorales et jouissant de leurs droits civils et politiques. Pour qu'un candidat soit élu au premier tour, il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, seule compte la majorité relative. Afin de se qualifier au second tour, un candidat doit obtenir au premier un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre d'électeurs inscrits dans la circonscription.



Les bureaux de vote

639 391 Réunionnais sont appelés à voter dans les 906 bureaux de vote de La Réunion. Tous seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Pour voter, il faut :

- présenter une pièce d’identité ;

- être inscrit sur les listes électorales ;

- jouir de ses droits civils et politiques.

Pour rappel, au premier tour de ces élections législatives, 89 candidats se présentaient dans les sept circonscriptions de l'île. Pour ce second tour, on recense 14 prétendants.



ts/www.ipreunion.com