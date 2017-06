Les réactions des élus et personnalités locales après l'issue du second tour des élections législatives 2017.

• Joseph Sinimalé, "l’abstention, l’autre grand vainqueur"



Je tiens tout d’abord à féliciter l’ensemble des candidats de la plateforme d’Union de la Droite et du centre, élus ce soir. Je pense à Nathalie Bassire dans la 3 e circonscription, à David Lorion dans la 5e, à Nadia Ramassamy dans la 6e. Ils sauront, j’en suis sûr, porter au plus haut sommet de l’Etat les voix des Réunionnais. Je veux également féliciter Huguette Bello pour sa victoire dans la 2eme circonscription et Thierry Robert, réélu dans la 7eme.



Mais une fois encore, le grand vainqueur de ce deuxième tour des législatives reste l’abstention. Plus d’un électeur sur deux n’est s’est pas déplacé. La fête des pères, les communions organisées un peu partout dans l’île n’expliquent pas tout. Notre démocratie est incontestablement malade. Il faudra rapidement diagnostiquer ce mal et apporter une solution. Il y va de notre avenir, de l’avenir de notre pays.

• Vanessa Miranville, "nous attendons de nos députés qu’ils soient dans la proximité"

Le mouvement "Citoyens de la Réunion en Action" (CREA) et moi-même souhaitons féliciter les 7 députés élus, notamment les figures féminines qui ont réussi ce challenge et contribuent ainsi à un meilleur équilibre au sein de l’Assemblée Nationale.

La Réunion compte sur eux afin de faire reconnaître la spécificité de son territoire !

Nous sollicitons d’eux un travail collectif et coordonné, au dessus des clivages politiques, en concertation avec le Département et la Région, dans l’intérêt général des Réunionnais.

Nous attendons de nos députés qu’ils soient dans la proximité et le dialogue avec les citoyens et les élus locaux de leur circonscription, avec des rencontres régulières pour mieux défendre les enjeux locaux. L’utilisation des outils numériques (réseaux sociaux, web…) doit s’amplifier, afin d’être attentifs aux retours, notamment de nos jeunes.

Nous comptons sur nos députés pour permettre à La Réunion d’innover et devenir une île durable.

Enfin, nous comptons sur leur exemplarité en terme d’éthique, dans la lignée de la moralisation de la vie publique qui s’est engagée. Les Réunionnais comptent sur eux, et nous leur amènerons nos propositions pour le dynamisme de la Réunion et le bien-être des Réunionnais !

• Michel Picot, Président de Demain La Réunion

Je tiens à féliciter M. Jean Hugues Ratenon pour sa victoire sur la 6ème circonscription et notamment sur Saint-André.

C’est la victoire du candidat de la gauche et du camp progressiste sur le candidat de la droite Les Républicains. Je lui souhaite bonne chance et de poursuivre son combat pour les Réunionnais.

Ce résultat est aussi un désaveu personnel pour le maire de Saint-André qui a soutenu Daniel Gonthier et sa suppléante adjointe à M. Virapoullé et conseillère départementale. C’est un vote sanction contre une politique municipale désinvolte, inappropriée et inefficace.