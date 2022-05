Richard Riani, est candidat dans la 4ème circonscription de La Réunion pour le Rassemblement des citoyens Réunionnais. Ce que souhaite le candidat, c'est défendre des projets de loi pour un vrai projet Réunionnais.

Avec le contexte actuel très difficile avec les prix qui augmentent et la précarité grandissante le RCR propose :

- Un revenu d’activité durable et solidaire de 400€ pour 30 h d’activité à partir de 17 ans dans le quartier cumulable avec tous les autres ressources inférieur à 2.000€

- Pour la retraite à 60 ans

- Pour un revenu étudiant de 800 € sans condition de ressource

- La retraite minimum à 1.200€

- Le RIC pour tous projets supérieur à 100 Millions €

- Pour la souveraineté alimentaire et énergétique

- Un permis de résident de 5 ans pour les expatriés afin de lutter contre la spéculation foncière et la gentrification

- Le blocage des prix pour les produits de première nécessité voir carburant et billet avion

- Droit à l’emploi lokal pour que nos génies réunionnais investies et s’investissent pour l’avenir de notre pays

- Pour une Assemblée Unique pour La Réunion

- Reconnaissance du vote blanc

Le RCR veut redonner de la dignité et de la fierté aux réunionnais et réunionnaises pour trouver notre place dans la société. L’heure de nous prendre en main a sonné et alon fé par nou minm et po nou minm.