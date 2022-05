Erick Fontaine est candidat sur la 2ème circonscription de La Réunion. Connu comme le "monsieur logement" de l'île à travers son action comme administrateur de la Confédération nationale du logement (CNL), il souhaite maintenant étendre son action à l'Assemblée nationale. Portant un programme axé sur le social et l'humain, il est fier d'être sans étiquette et s'estime tout autant légitime que n'importe quel autre candidat (Photo rb/www.ipreunion.com)

Fortement mobilisé, la semaine comme le week-end, sur les questions liées au logement, Erick Fontaine est désormais candidat aux élections législatives. L'administrateur de la CNL souhaite devenir député de la 2ème circonscription, regroupant des cantons de Saint-Paul, Le Port et La Possession.

"Ça fait 14 ans que je me bats sur les questions du logement. Sur le terrain, je constate la dégradation des conditions de vie des habitants, l'impact sur leur santé, ou sur le plan social" note le candidat, dont la permanence se trouve au Port. Ce qui l'a poussé à se présenter ? "Lutter contre l'immobilisme des partis traditionnels" revendique celui qui fait campagne sans étiquette.

- Le logement, "l'axe principal de tout le reste" -

Si son programme ne s'arrête pas au logement, Erick Fontaine ne s'inventera pas des spécialités là où il n'en a pas et son souhait est clairement de devenir "le député spécialiste du logement" dans l'hémicycle.

"Beaucoup de politiques vont construire un programme déconnecté des réalités du terrain, contrairement à nous. Moi je vois la réalité des logements sociaux, je veux savoir pourquoi on construit des bidonvilles modernes à La Réunion, pourquoi les lois pour protéger les locataires ne sont pas appliquées" fustige-t-il.

Alors que 200.000 personnes vivent dans un logement social privé sur le département (soit quasiment un Réunionnais sur quatre), la question du logement est pour le candidat "l'axe principal de tout le reste". Il souhaite faire appliquer l'allocation logement accession (APL accession) sur l'île comme elle l'est en Métropole. "Sur la zone franche aussi, il n'est pas acceptable qu'elle s'arrête d'une rue à l'autre, il faut l'étendre à tout le territoire."

- Un "vrai projet pour La Réunion" -

De manière générale, Erick Fontaine souhaite un "vrai projet pour La Réunion", qu'il pourra porter à l'Assemblée nationale. Sur la question des retraites, le candidat se dit farouchement opposé à une retraite à 65 ans et souhaite la mettre en place à 60 ans, "voire avant pour les métiers dits pénibles". Le montant de la retraite doit également être abordé : "il faut mettre en place un vrai minimum retraite, pour permettre aux personnes âgées de mieux vivre".

Une idée défendue par sa suppléante, Guylène Técher. Infirmière libérale, elle constate amèrement que dans l'état, elle ne pourrait partir à la retraite qu'à 67 ans, "avec 500 euros par mois".

Autre combat : la qualité de l'eau. "Cette situation à La Réunion entraîne des problèmes de santé, et les taxes sont trop chères. Il faut avant tout une vraie transparence sur le prix de l'eau" réclame le candidat.

Sur le plan sociétal, Erick Fontaine veut soutenir et aider les femmes victimes de violences, "pour un meilleur accompagnement en cas de plainte, pour les aider à trouver un logement en cas d'éloignement du conjoint violent". Il veut aussi une prise en compte systématique des plaintes : "il faut une loi qui oblige les gendarmes et policiers à le faire, sous peine de sanctions".

Sur l'environnement, le candidat plaide pour un plus grand respect de notre littoral et du domaine public maritime. "C'est ce que fait l'association de Karl Bellon (collectif DPM, ndlr) et il faut soutenir cette structure, faire appliquer les mêmes lois qu'en Métropole sur le sujet."

Le candidat souhaite également un vrai projet pour Mafate. "On en parle peu : on parle de 'zones à risque' limitant les constructions, mais sans aucune proposition. Il faut que les Mafatais soient entendus. Mafate ce n'est pas que l'aspect touristique, on oublie que ces habitants se débrouillent seuls" martèle Erick Fontaine. De manière générale, les questions de climat doivent être mieux prises en compte pour les nouvelles constructions, "les normes européennes n'étant pas toujours adaptées à La Réunion" note le candidat, notamment en termes de matériaux.

- Santé : soutenir les patients comme les soignants -

Autant d'idées qui ont su séduire Guylène Técher, sa suppléante. "J'admire son parcours, il s'engage à fond, il est sincère et j'apprécie le fait d'être sans étiquette" dit-elle. Avec son programme anglé sur "le social, l'humain, la santé", il est selon elle "digne d'être député". Les questions sanitaires retiennent particulièrement l'attention de l'infirmière. "Je vois tous les jours à quel point la population souffre, les patients qui ne peuvent pas débourser 2 euros pour s'acheter leur médicament pas entièrement pris en charge, les frigos vides, les familles isolées, le manques de structures pour les personnes en situation de handicap…" liste-t-elle. Des observations qui lui ont donné envie de s'investir en politique.

En santé, le binôme défend notamment la présence d'accompagnants et de référents dédiés à l'école pour les enfants autistes, et une aide financière renforcée pour les proches aidants de malades notamment de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

La défense de la santé passe aussi par une valorisation des soignants : "les charges qui pèsent sur les libéraux ne sont pas normales" fustige Guylène Técher. "Il faut aussi améliorer le statut des aides à domicile" ajoute Erick Fontaine.

- Une candidature aussi légitime que les autres -

Pour Erick Fontaine, sa présence aux élections est tout aussi légitime que celle de ses concurrents politiques. "Je me suis demandé pourquoi les autres candidats ne venaient pas me voir pour soutenir ma candidature" répond-il à la question de possibles alliances, afin de peser davantage lors du scrutin.

"Moi ça fait 14 ans que je me bats, je ne crois pas qu'ils connaissent aussi bien les réalités du terrain que moi" tacle-t-il. "Je n'ai jamais été député, pourtant ça ne m'a pas empêché de co-écrire une loi sur le mal-logement avec David Lorion. Je n'ai jamais été député pourtant j'ai travaillé sur un amendement en 2017-2018 sur l'allocation logement accession. Je n'ai jamais été député pourtant j'ai rencontré la ministre (Emmanuelle Wargon lors de sa visite sur l'île, ndlr) pour parler des aides au logement."

Sans être parlementaire, Erick Fontaine estime alors "avoir fait plus que que ça", quand il reproche justement à d'autres députés d'être systématiquement dans l'opposition, sans entrer dans l'action.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]