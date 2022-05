C'est au coeur de leur QG de campagne situé Zac de la Mare à Sainte-Marie, que Éric Leung et Yolande Calichiama, candidats aux législatives ont présenté leur projet pour La Réunion. Le chef d'entreprise et l'ancienne présentatrice d'Antenne Réunion sont candidats dans la 6ème circonscription. C'est en tant que membres de la société civile qu'ils se présentent. Ce binôme sans parti politique mais soutenu par la majorité présidentielle, s'inscrit dans la continuité civile et citoyenne, "plus engagé sur le terrain politique mais pas étranger à chose publique" (Photo : rb/www.ipreunion.com)

C’est il y a tout juste cinq ans, dans le cadre d’un projet commun, qu’Éric Leung et Yolande Calichiama se rencontrent. Engagés dans la 6ème circonscription, ils sont soutenus par Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie, Cyrille Melchior, président du Département et surtout par la majorité présidentielle. Éric Leung, candidat sans parti politique l’assure, "l’objectif de notre candidature c’est d’intervenir en amont". L’avantage d’être soutenu par la majorité, "c’est que dès lors qu’on sera élus, on siègera dans la majorité présidentielle", indique le candidat. "Je souhaite être en amont de la réflexion des projets de lois", dit-il. Il ajoute, "trop souvent dans l’opposition il est difficile d’être au fait des projets".

Parmi les propositions fortes du projet d’Éric Leung, le pouvoir d’achat et le logement. "Il faut pouvoir lutter contre la vie chère car malheureusement les problèmes ne sont pas derrière nous mais devant nous", souligne le candidat. Le chef d’entreprise demande "à ce que soit appliquée la loi Lurel en son article 15 qui permet de bloquer les prix sur certains produits de première nécessité". Deuxième point fort de son programme, le logement. "Il faut pouvoir consacrer un certain montant du Plan logement outre-mer à la réhabilitation", souligne Éric Leung.

- Un député proche des Réunionnais –

Ce que souhaite Éric Leung, s’il est élu député, "c’est d’être le porteur des problèmes de la circonscription vers Paris". Le candidat explique vouloir "créer le lien entre le territoire, le gouvernement et la présidence". Un point primordial car, pour le chef d’entreprise, "les lois doivent être adaptées à notre territoire". Le député "doit connaître son territoire en termes de projets et de problématiques et d’en être l’ambassadeur", ajoute-t-il.

Ce tandem qu’il forme avec Yolande Calichiama veut "travailler ensemble pour la population". Il explique, "nous nous engageons à participer aux conseils municipaux des quatre communes de la circonscription". Et ce, "car il semble logique qu’un député puisse être au courant des orientations budgétaires de ces communes".

- Yolande Calichiama, de présentatrice télé à femme engagée en politique –

Éric Leung et Yolande Calichiama se sont associés car "on a le même attachement à La Réunion", explique l’ancienne présentatrice, désormais suppléante du candidat. Elle tient à préciser tout de même, "je n’ai pas quitté Antenne Réunion pour aller en politique". "J’ai un projet qui me tiens à cœur, un projet dans la durée", indique Yolande Calichiama.

Son rôle de suppléante, elle compte bien le mener de pied ferme. "J’aimerais que la suppléante reste présente en renfort du candidat pour le lien avec le territoire et les familles de la 6ème circonscription", souligne Yolande Calichiama.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]