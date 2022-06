Comme le rappelle l'Insee, la France compte 577 circonscriptions. Les 12 et 19 juin prochains, les électeurs devront donc voter pour leurs 577 députés. 539 circonscriptions se trouvent en France métropolitaine et 27 dans les Outre-mer, 11 à l'étranger. Circonscription par circonscription, l'Insee fait le point sur la situation en chiffres de chaque territoire et les différents profils des électeurs. Pour rappel, La Réunion se découpe en sept circonscriptions. 675.539 Réunionnais sont inscrits sur les listes électorales cette année. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• La carte de La Réunion

L'île se découpe en sept circonscriptions.

- 1ère circonscription : cantons de Saint-Denis I, Saint-Denis II, Saint-Denis III, Saint-Denis IV, Saint-Denis V, Saint-Denis VI, Saint-Denis VIII

Député sortant : Philippe Naillet

- 2ème circonscription : cantons de Le Port I Nord, Le Port II Sud, La Possession, Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III

Députée sortante : Karine Lebon

- 3ème circonscription : cantons de Saint-Louis III-Cilaos, Entre-Deux, Saint-Louis II, Le Tampon I, Le Tampon II, Le Tampon III, Le Tampon IV

Députée sortante : Nathalie Bassire

- 4ème circonscription : cantons de Petite-Ile, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III, Saint-Pierre IV

Député sortant : David Lorion

- 5ème circonscription : cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André II, Saint-André III, Saint-Benoît I, Saint-Benoît II, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Salazie

Député sortant : Jean-Hugues Ratenon

- 6ème circonscription : cantons de Saint-André I, Saint-Denis VII, Saint-Denis IX, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne

Députée sortante : Nadia Ramassamy

- 7ème circonscription : cantons de Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Paul IV, Saint-Paul V, Les Trois-Bassins

Député sortant : Jean-Luc Poudroux

• Inscriptions sur les listes électorales en 2022

- 1ère circonscription : 85.236 personnes inscrites

- 2ème circonscription : 98.707 personnes inscrites

- 3ème circonscription : 96.040 personnes inscrites

- 4ème circonscription : 108.575 personnes inscrites

- 5ème circonscription : 87.334 personnes inscrites

- 6ème circonscription : 81.747 personnes inscrites

- 7ème circonscription : 117.900 personnes inscrites

Au total, 675.539 Réunionnais sont inscrits sur les listes électorales cette année.

• Evolution de la population

L'Insee fait un point sur le taux de croissance annuel de la population par circonscription. Sans surprise, on apprend que la 1ère, qui regroupe les cantons dionysiens, est marquée par une progression importante de la démographie avec +1,3% entre 2013 et 2019 contre 0,4% au national. Dans les autres circonscriptions, la progression est plus faible, de +0,5% en moyenne. Seule la 2ème circonscription, pourtant celle qui regroupe plusieurs cantons de Saint-Paul, voit sa population baisser de -0,4%.

La population réunionnaise est plutôt jeune, toutes circonscriptions confondues. L'âge médian est d'environ 35 ans contre 41 ans au niveau national.

La différence de niveau de vie est bien différent entre les circonscriptions de La Réunion et celles de la moyenne nationale. Comme ailleurs dans les Outre-mer, le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est largement supérieur. Ce taux se situe sous la barre des 40% mais au-dessus des 30 alors que la moyenne en Métropole est de 14,5%. La circonscription la plus pauvre est la 5ème, celle du grand est qui regroupe des cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Philippe, Sainte-Rose et Salazie. Sur ce territoire, 44,6% de la population a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, note l'Insee.

• Logement

En ce qui concerne le logement, le taux d'occupation varie sensiblement d'un territoire sur l'autre. Ainsi dans la 1ère circonscription, 11,6% des logements sont vacants contre 8,2% en France. Dans la 5ème circonscription aussi, ce taux est élevé (10,8%). Dans la 3ème circonscription par contre, qui regroupe des cantons de Saint-Louis, Cilaos, l'Entre-Deux et plusieurs du Tampon, seuls 5,7% des logements sont vacants. Ce taux est de 6,2% dans la 6ème circonscription, 7,7% dans la 4ème, 8,4% dans la 7ème et 9,9% dans la 2ème.

Dans la 1ère circonscription, le nombre de personnes vivant seules dans un logement est élevé : 39,1% des résidences principales sont concernées contre 36,7% au niveau national. Un taux qui s'explique par la présence du chef-lieu, qui accueille de nombreux logements étudiants. Dans la 2ème circonscription, ce taux est au contraire bien plus faible qu'en France : 24,5% des résidences sont occupées par une seule personne. Ailleurs sur l'île, le taux varie entre 25 et 29%.

Pour les déménagements, le taux évolue peu, il est légèrement supérieur dans la 1ère circonscription où 12,6% des habitants indiquent avoir déménagé dans un nouveau logement au cours de l'année précédente, contre 11,1% au niveau national. Ailleurs, le taux varie entre 8 et 11%.

• Déplacements et emploi

En termes d'emploi, le pourcentage d'habitants déclarant avoir un emploi est légèrement en-dessous du seuil national, sauf dans la 5ème circonscription où la différence est plus notable : 42,4% des habitants déclarent avoir un emploi contre 46,7% en France.

L'usage de la voiture pour se rendre à son travail est massif, quelle que soit la circonscription. Il est un peu inférieur sur la 1ère circonscription, chef-lieu oblige, les transports en commun, le vélo et les déplacements à pied étant davantage possibles. Ainsi sur ce territoire, 71,2% des résidents utilisent une voiture pour aller travailler et 11,8% à pied ou à vélo. Les modes "doux" de déplacement sont adoptés par 8,4% des actifs au niveau national. Saint-Denis se positionne donc bien auu-dessus de cette moyenne française. Sur la 2ème circonscription, l'usage de la voiture pour aller au travail s'élève à 80,1%, sur la 3ème 83,2%, sur la 4ème 79,7%, sur la 5ème 80,9%, sur la 6ème 82% et sur la 7ème 81,6%.

